В Уэльсе ограничивают скорость движения в застроенных районах до 32 км/ч

Уэльс с воскресенья, 17 сентября, первым в Соединенном Королевстве ввел ограничение скорости движения на участках с плотной застройкой – прежде всего городских районах – до 20 миль в час (32 км/ч) вместо предыдущих 30.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В Уэльсе новое ограничение скорости движения на дорогах будет касаться примерно 35% дорог, где фонарные столбы расположены на расстоянии не более 200 ярдов (183 метров) друг от друга.

Власти Уэльса объяснили, что ограничение скорости уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, смертность на дорогах, уровень шума и загрязнения, а также поощрит больше людей ходить пешком или ездить на велосипеде.

Согласно официальным данным, в 2022 году в Уэльсе в зонах с ограничением скорости 30 миль/ч было убито или серьезно травмировано больше людей, чем в зонах с любым другим ограничением скорости.

А среди 1014 человек, погибших или получивших тяжелые травмы на валлийских дорогах в прошлом году, более 40% (были сбиты на участках дороги с ограничением скорости 30 миль/ч.

Для внедрения инициативы Уэльс потратит 32,5 миллиона фунтов стерлингов – средства пойдут прежде всего на замену дорожных знаков. Но утверждается, что это позволит сэкономить 92 миллиона фунтов стерлингов в год, которые идут на лечение пострадавших в ДТП.

К ограничению скорости до 20 миль/ч призывают ООН, экологические организации и ассоциации безопасности дорожного движения. В то же время консерваторы, которые в Уэльсе находятся в оппозиции, заявили, что решение ущемляет права водителей.

Кроме того, в заказанном властями Уэльса опросе большинство респондентов не поддержали ограничение движения на дорогах до 20 миль/ч.

В остальной Британии такие ограничения скорости существуют как минимум с 1991 года, но их ввели отдельные населенные пункты. В 2019 году Испания одной из первых в Европе снизила верхнюю границу разрешенной скорости движения на дорогах.