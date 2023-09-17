В правительстве Британии не согласились с критикой Джонсона относительно медленной помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в воскресенье отреагировал на упреки экс-премьера Бориса Джонсона, который резко раскритиковал Лондон из-за промедления с отправкой оружия в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Клеверли сказал в эфире Sky News.

Глава британского МИД подчеркнул, что при премьерстве Джонсона Великобритания предоставила Украине противотанковые ракетные комплексы NLAW, "которые сыграли важную роль в обороне Киева", и он "отдает должное его лидерству в этом вопросе".

В то же время, добавил Клеверли, это лидерство продолжилось и при премьерстве Риши Сунака.

"Мы были первыми в мире, кто передал боевые танки, другие страны мира потом последовали нашему примеру. Мы первыми взяли на себя обязательства по подготовке пилотов истребителей, затем другие страны последовали нашему примеру. Мы были первыми, кто взял на себя обязательства по тем ракетам дальнего радиуса действия, которые помогают украинцам в их борьбе на юге и юго-востоке Украины", – отметил министр.

Глава МИД Британии подчеркнул, что "серьезно относится к комментариям" Джонсона, но утверждает, что список вооружений, уже предоставленных Лондоном Украине, является "доказательством того, что он ошибается в этом вопросе".

В колонке для газеты The Spectator экс-глава британского правительства Борис Джонсон призвал правительство Британии прекратить медлить и отправить больше оружия в Украину. Он заявил, что Британия должна ускорить предоставление военной поддержки Киеву, иначе существует потенциальный риск катастрофической победы Владимира Путина.

Он также говорил, что не верит в возможность достичь компромисса с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию российско-украинской войны.