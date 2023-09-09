Джонсон: Нужен четкий сигнал от НАТО о готовности принять Украину

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не верит в возможность достичь компромисса с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию российско-украинской войны.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление он сделал во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве.

"Конечно, мы все хотим мира как можно быстрее. Мы все молимся за мир. Однако мы понимаем, что не получим мир путем договоренностей с Путиным. Пригожин хотел достичь соглашения с Путиным – и видите, как все произошло", – считает Борис Джонсон.

По его словам, неготовность НАТО принять Украину и обусловила нынешнюю войну.

"Все было бы иначе, если бы мы были гораздо более четкими в своей позиции, а мы говорили одно, а думали другое – и это привело к трагедии. И мы теперь должны четко сказать, что хотим, чтобы Украина как можно скорее стала членом НАТО. Как можно скорее", – считает он.

По словам экс-премьера Британии, Путин первым разбил аргумент о том, что если Украину примут в НАТО, то это спровоцирует российского президента.

"Это (решение как можно быстрее принять Украину в НАТО. – Ред.) будет очень тяжело принять некоторым людям в России, но это должно быть как в Библии: "Сила веры – в четкости", – резюмировал Джонсон.

Напомним, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года.

Тогда лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

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