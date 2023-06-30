Макрон обвиняет соцсети в разжигании насилия на фоне беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал социальные сети к большей ответственности на фоне масштабных беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего подростка от рук полицейского несколькими днями ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

После кризисного заседания правительства в пятницу днем Макрон заявил, что "насильственные собрания", связанные с гибелью 17-летнего подростка, и "своеобразная имитация насилия" организовывались в социальных сетях.

Он обвинил молодежь, которая участвовала в беспорядках, в том, что она оторвана от реальности и "живет в видеоиграх, которые их опьянили".

Президент Франции призвал технологические компании удалять насильственный контент и предоставить правоохранительным органам информацию о протестующих, которые используют социальные сети для разжигания беспорядков.

"Я ожидаю, что эти платформы будут ответственными", – сказал Макрон.

Французский телеканал BFMTV провел исследование, которое показало, что некоторые соцсети, например TikTok, продвигали видео с хэштегами, связанными с насильственными акциями, а в полиции подтвердили, что протесты координировались через мессенджеры типа WhatsApp и Telegram.

В пятницу вечером представители французского правительства должны были встретиться с представителями социальных сетей и призвать последних к сотрудничеству.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля.

Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

В связи с событиями президент Франции Эмманюэль Макрон вновь созвал заседание кризисной команды и вынужден был преждевременно покинуть саммит лидеров ЕС.

От беспорядков пострадали 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали почти 250 правоохранителей, более 800 человек были задержаны.