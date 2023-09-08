Венеция объявила стоимость билета для посещения города: дешевле, чем ожидали

Венеция раскрыла стоимость билета для въезда посетителей в город и связанные с ним правила, которые начнут действовать с весны 2024 года.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Город планирует взимать плату за въезд в историческую часть из-за чрезвычайно большого количества туристов.

Меры оказались менее радикальными, чем обсуждали в начале: билет стоимостью 5 евро сначала будет "экспериментальным" и будет действовать только в некоторые дни, тогда как ранее за въезд в историческую часть города предлагали взимать до 10 евро.

Билет впервые введут с весны 2024 года как 30-дневный эксперимент. Он будет необходим только в отдельные дни, в которые городские власти прогнозируют наибольший наплыв туристов (как выходные и дни карнавала), и только для тех, кто не остается ночевать в Венеции.

В эти определенные дни въезд в исторический город будет платным для лиц в возрасте от 14 лет, но с рядом исключений: для местных жителей, тех, кто регулярно ездит на работу, владельцев недвижимости, туристов, которые ночуют в городе, участников спортивных соревнований. Этим посетителям все равно придется регистрироваться онлайн.

Советник мэрии по вопросам туризма Симоне Вентурини объяснил, что изменения согласовали после дискуссии с жителями города и другими заинтересованными сторонами и попытались "найти баланс между правами тех, кто живет, работает и учится в Венеции, и тех, кто посещает город".

Напомним, в 2021 году Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну.

На "нашествие туристов" жалуются также жители крошечного австрийского городка Галльштатт, который получил бешеную популярность после появления в южнокорейском фильме. Люди требуют ввести дневные квоты на количество туристов и запретить въезд туристических автобусов после 17.00.