В Эстонии гражданина Польши оштрафовали за георгиевскую ленту

В Эстонии на пограничном пункте "Нарва-1" гражданин Польши получил штраф за георгиевскую ленту на зеркале заднего вида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Эстонские пограничники обнаружили ленту на транспортном средстве, въезжавшем в Эстонию.

Гражданин Польши добровольно сдал символику, ему назначили денежный штраф в 400 евро.

Его проинформировали о том, что в Эстонии такая символика запрещена.

Напомним, 9 мая 9 мая эстонские правоохранители обнаружили следы нескольких актов вандализма, также было открыто несколько уголовных дел за использование вражеской символики, среди которой и георгиевская ленточка.