В Эстонии гражданина Польши оштрафовали за георгиевскую ленту
Понедельник, 18 сентября 2023, 17:50
В Эстонии на пограничном пункте "Нарва-1" гражданин Польши получил штраф за георгиевскую ленту на зеркале заднего вида.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Эстонские пограничники обнаружили ленту на транспортном средстве, въезжавшем в Эстонию.
Гражданин Польши добровольно сдал символику, ему назначили денежный штраф в 400 евро.
Его проинформировали о том, что в Эстонии такая символика запрещена.
Напомним, 9 мая 9 мая эстонские правоохранители обнаружили следы нескольких актов вандализма, также было открыто несколько уголовных дел за использование вражеской символики, среди которой и георгиевская ленточка.
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