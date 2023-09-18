В Естонії громадянина Польщі оштрафували за георгіївську стрічку

В Естонії на прикордонному пункті "Нарва-1" громадянин Польщі отримав штраф за георгіївську стрічку на дзеркалі заднього виду автомобіля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Естонські прикордонники виявили стрічку на транспортному засобі, що в'їжджав до Естонії.

Громадянин Польщі добровільно здав символіку, йому призначили грошовий штраф у 400 євро.

Його поінформували про те, що в Естонії така символіка заборонена.

Нагадаємо, 9 травня естонські правоохоронці виявили сліди кількох актів вандалізму, також було відкрито кілька кримінальних справ за використання ворожої символіки, серед якої і георгіївська стрічка.