В Естонії громадянина Польщі оштрафували за георгіївську стрічку
Понеділок, 18 вересня 2023, 17:50
В Естонії на прикордонному пункті "Нарва-1" громадянин Польщі отримав штраф за георгіївську стрічку на дзеркалі заднього виду автомобіля.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Естонські прикордонники виявили стрічку на транспортному засобі, що в'їжджав до Естонії.
Громадянин Польщі добровільно здав символіку, йому призначили грошовий штраф у 400 євро.
Його поінформували про те, що в Естонії така символіка заборонена.
Нагадаємо, 9 травня естонські правоохоронці виявили сліди кількох актів вандалізму, також було відкрито кілька кримінальних справ за використання ворожої символіки, серед якої і георгіївська стрічка.
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