ЕС отменяет зерновой бан для Украины, его заменят ограничения, введенные Киевом

Европейская комиссия в пятницу объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Об этом пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия проанализировала влияние ограничений экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС и заключила, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти государств-членов ЕС, которые требовали запрета.

"В результате была достигнута договоренность о том, что действие действующих мер заканчивается сегодня", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

В то же время она добавила, что Украина согласилась ввести любые правовые меры – например систему лицензирования экспорта – в течение 30 дней, чтобы избежать всплеска цен на зерно.

До таких мер, начиная с 16 сентября, Киев должен "ввести эффективные меры контроля" за экспортом четырех категорий сельхозпродукции, в отношении которой существовали ограничения. Эти меры Украина должна подать в Еврокомиссию не позднее 18 сентября.

Следить за соблюдением этих мер будут совместно Украина и Еврокомиссия, при этом последняя "будет воздерживаться от введения любых ограничений до тех пор, пока эффективные меры, принятые Украиной, действуют и работают в полном объеме".

Как известно, Еврокомиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

В июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением.

В то же время правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.

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