Болгарський міністр: Пропаганда РФ підживила протести проти імпорту українського зерна

Міністр транспорту Болгарії Тодор Гвоздейков звинуватив російську пропаганду у спричиненні фермерських протестів проти імпорту сільгосппродукції з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

"Проблема з імпортом українського зерна знову постає як пропаганда з боку Російської держави", – сказав міністр в інтерв'ю bTV.

Гвоздейков нагадав про рішення Європейської комісії та болгарського парламенту щодо дозволу на імпорт української продукції.

"Коли імпорт був дозволений у 2022 році, болгарські виробники зерна отримали прибуток у розмірі понад 1,25 млрд євро. У 2021 році прибуток був менший, але цей протест зараз має політичну мету. Вони намагаються дестабілізувати чіткий (проєвропейський геополітичний. – Ред.) напрямок Болгарії", – сказав Гвоздейков в інтерв'ю bTV.

"Болгарії нічого втрачати. Ми надаємо коридор солідарності, порт, через який можна експортувати зерно з України. І Болгарія від цього тільки виграє", – додав міністр.

У соціальних мережах Болгарії розгорнулася потужна дезінформаційна кампанія, спрямована проти українського агровиробництва. Найпопулярнішою фейковою новиною було те, що українські продукти харчування забруднені важкими металами і навіть ураном. Болгарська влада провела сотні перевірок українського зерна та продуктів, але не виявила жодної такої проблеми.

Прем'єр-міністр Ніколай Денков заявив у неділю ввечері, що реальної проблеми з імпортом української сільськогосподарської продукції не існує, оскільки Болгарія має право визначати, які обсяги вона хоче приймати.

Протест виробників зерна був викликаний падінням цін на насіння соняшнику на світових ринках, в той час як вони наполягають на тому, щоб місцеві переробні заводи купували їхню продукцію за цінами на 15-20% вищими за ринкову вартість. Однак це призведе до зростання цін на вироблену олію, яка фактично стане неконкурентоспроможною.

У неділю дезінформаційну кампанію продовжила голова Національної спілки пекарів та кондитерів Мар'яна Кукушева. Вона пояснила телеканалу Nova TV, що українську пшеницю можна використовувати лише на корм, оскільки вона містить хімічні сполуки "важких металів".

Це викликало реакцію Болгарського агентства з безпеки харчових продуктів, яке заявило, що в українській пшениці немає важких металів.

Продовольче агентство оголосило про посилення контролю і відбір зразків з кожної партії з України. На сьогодні було відібрано 575 зразків української продукції, і жодного відхилення від стандартів безпеки не було виявлено.

18 вересня фермери та власники переробних підприємств у Болгарії вивели важку техніку на транспортні розв'язки на знак протесту проти рішення парламенту не продовжувати надзвичайні заходи, що забороняють імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Національні збори Болгарії у минулий четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.