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В Болгарии фермеры заблокировали дороги по всей стране из-за агроимпорта из Украины

Понедельник, 18 сентября 2023, 13:50

В понедельник в 10 часов утра фермеры и владельцы перерабатывающих предприятий в Болгарии вывели тяжелую технику на транспортные развязки в знак протеста против решения парламента не продлевать чрезвычайные меры, запрещающие импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины после 15 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Forbes Bulgaria.

В связи с протестами заблокирован целый ряд автодорог по всей стране – пограничные переходы, главные дороги и шоссе. Представители 26 отраслевых организаций объявили бессрочный общенациональный протест.

Они призвали граждан совершать поездки только в случае крайней необходимости, предупредив, что по главным дорогам страны передвигается тяжелая сельскохозяйственная техника.

 
фото: БТА

Протестующие требуют продления запрета на импорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса из Украины, а также введения запрета на импорт нерафинированного масла, свежих и замороженных фруктов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины, а также усиления контроля за происхождением, качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции, импортируемой в страну.

Фермерское сообщество также требует выплатить фермерам полную сумму компенсации за увеличение производственных затрат из-за войны в Украине до 30 сентября этого года и снять ограничения на размер помощи, а также немедленно выплатить государственную помощь для компенсации фермерам, имеющим полностью необработанную землю.

Среди требований – выделение необходимых средств для переоформления существующих и предоставления новых государственных дотаций, в том числе минимальных дотаций производителям винограда, картофеля, малины, тепличной продукции и табака, а также производителям животноводческой продукции и меда.

Протест фермеров сейчас проходит с требованиями, которые уже решены, или с теми, которые не могут быть решены, заявил глава правительства Николай Денков.

Кроме этого, по его словам, некоторые из этих требований связаны с одобрением Еврокомиссии.

"Мы ведем разговор с производителями зерна, и решение о снятии зернового запрета не могут принимать только производители", – сказал Денков.

Министр сельского хозяйства Кирилл Витев пригласил протестующих на переговоры и заявил, что после отмены Еврокомиссией запрета на импорт из Украины будут проведены переговоры с Киевом, чтобы экспорт в Болгарию был задержан до полного уточнения продукции, количества и механизмов лицензионных режимов.

В субботу напряжение между правительством и фермерами обострилось после того, как Денков назвал некоторых протестующих террористами.

Национальное собрание Болгарии в минувший четверг приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

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