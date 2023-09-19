Блинкен обсудил с вице-президентом Китая проблемы в отношениях

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с вице-президентом Китая Хань Чжэном на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Во время разговора в кулуарах Генассамблеи ООН в понедельник Хань Чжэн заявил Блинкену, что обе стороны должны пойти навстречу друг другу.

"Китайско-американские отношения сталкиваются со многими трудностями и вызовами. Это требует от нас обоих большей искренности, больших усилий и готовности идти навстречу друг другу", – отметил вице-президент КНР.

В то же время Блинкен назвал хорошим то, что стороны имеют возможность развить недавние контакты на высоком уровне и убедиться, что они поддерживают открытую коммуникацию, а также продемонстрировать ответственный подход к управлению отношениями между странами.

"Мир ожидает от нас ответственного управления нашими отношениями. Соединенные Штаты обязуются делать именно это", – заявил госсекретарь США.

Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что сбитый в начале февраля китайский аэростат не собирал разведывательных данных.

Американские истребители в начале февраля сбили китайский шпионский аэростат, который залетел на территорию США. Из-за инцидента государственный секретарь США Энтони Блинкен перенес свой визит в КНР.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.