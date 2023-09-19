Заместитель Столтенберга: НАТО поможет Молдове в случае российской агрессии

Заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готов помочь Молдове в случае, если на ее территорию нападет Россия.

Об этом Джоанэ сказал в интервью молдавскому телеканалу Pro TV, сообщает "Европейская правда".

Чиновник Альянса признал, что на Молдову, которая не входит в НАТО, не распространяется пятая статья Североатлантического договора о коллективной безопасности.

"Но мы можем помочь и себе, и ЕС, и на двустороннем уровне, союзникам и партнерам, помочь Республике Молдова быть намного сильнее и иметь способность защитить себя, и, очевидно, по мере того, как европейская интеграция Республики Молдова продвигается и сам ЕС имеет элементы безопасности положений в европейских договорах", – добавил он.

По словам Джоанэ, в случае гипотетической агрессии против Молдовы Россия имела бы целью "взять в тиски Украину и на юге дойти до Одессы, дойти до Тирасполя и с севера, через Беларусь, замкнуть тиски"

"Сегодня мы не видим, что у Российской Федерации есть военные ресурсы на такое, поэтому Украина делает свою работу очень хорошо, и с нашей поддержкой", – сказал заместитель генсека НАТО.

Как известно, нейтральная Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. Молдовские чиновники называют вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и в последнее время высказываются о том, что нейтральный статус является недостаточным для защиты Молдовы.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в августе среди 1215 граждан, 54% респондентов выступают против вступления Молдовы в НАТО, за – 26,5%.

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