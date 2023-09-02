В МИД отреагировали на отмену приглашений послов РФ и Беларуси на вручение "Нобеля"

В МИД назвали победой гуманизма отказ Нобелевского фонда от решения пригласить послов России, Ирана и Беларуси на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook написал представитель МИД Олег Николенко.

"Победа гуманизма. Фонд Нобеля отменил свое решение о приглашении послов России и Беларуси на церемонию награждения Нобелевской премии в Стокгольме", – написал он.

При этом Николенко выразил благодарность всем, кто требовал восстановления справедливости.

"Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло", – подчеркнул спикер МИД.

Как известно, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме после процесса номинирования, который держат в тайне в течение следующих 50 лет. А Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проходят отдельные торжества.

Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

В своем сообщении об отзыве приглашений послам РФ, Ирана и Беларуси на торжества в Стокгольме Нобелевский фонд отдельно отметил, что все послы будут приглашены на церемонию в Осло.

На этой неделе Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть российских и белорусских тоже – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме, в отличие от прошлого года, когда представителей посольств России и Беларуси не приглашали.

В ответ на это в украинском МИД заявили, что на подобное решение в Кремле отреагируют лишь усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями.

Решение вызвало жесткую критику и со стороны политиков в Швеции: некоторые планируют бойкотировать мероприятие.