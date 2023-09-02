Глава МИД Австрии считает, что ЕС должен пересмотреть подход к расширению

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что ЕС должен изменить свой подход при приеме будущих членов, таких как Украина, Молдова или страны Западных Балкан.

Об этом он сказал в подкасте издания Politico, сообщает "Европейская правда".

"Расширение это не бюрократическое стремление, это не легалистическое стремление, это не о том, чтобы применить каждую запятую и абзац договоров – это о распространении и обеспечении определенной модели жизни, открытых свободных демократий", – сказал Шалленберг.

Он напомнил, что понимание было и в прошлом, когда в 1981 году в ЕС принимали Грецию – чтобы сохранить молодую демократию, в 1986-м – когда принимали Португалию и Испанию, которая пережила попытку переворота за 5 лет до этого.

"В то время мы понимали, что необходимо обеспечить, чтобы эти страны понимали: они являются частью нашей семьи ценностей. И мы должны сделать это же самое сейчас – с Украиной, Молдовой и Западными Балканами", – отметил глава МИД Австрии.

"Но в то же время мы должны оставить в прошлом бинарное мышление – когда ты либо полностью государство-член, либо вообще не член. Я думаю, у нас есть варианты. Страны могут быть членами без выполнения каждой части права ЕС" – добавил он.

По его словам, это даже не вопрос изменения правил, а политической воли.

Шалленберг считает, что новые государства-члены могли бы иметь статус наблюдателей в Совете ЕС, участвовать в обсуждениях, но принятие решений оставалось бы за 27 государствами-членами. Так же, по его словам, новые страны можно включить в ряд европейских политик (в качестве примера он приводит Horizon Europe).

"Мы не можем ждать, поскольку мы будем ждать, мы можем потерять этот регион. Мы можем потерять Украину, можем потерять Западные Балканы", – считает он.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи рассказал о подготовке предложений по расширению ЕС, которые планируют представить в октябре.

Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ЕС должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году, Вархеи заметил, что это возможно, однако для реализации такого плана нужно "удвоить усилия".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не поддержала призыв Мишеля готовиться к расширению Европейского Союза на конкретный год.