Глава МЗС Австрії вважає, що ЄС має переглянути підхід до розширення на Україну, Молдову і Балкани

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг вважає, що ЄС має змінити свій підхід під час прийому майбутніх членів, як от Україна, Молдова чи країни Західних Балкан.

Про це він сказав у подкасті видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Розширення це не бюрократичне прагнення, це не легалістичне прагнення, це не про те, щоб застосувати кожну кому і абзац договорів – це про поширення і забезпечення певної моделі життя, відкритих вільних демократій" – сказав Шалленберг.

Він нагадав, що розуміння було і в минулому, коли у 1981 році до ЄС приймали Грецію – щоб зберегти молоду демократію, у 1986-му – коли приймали Португалію і Іспанію, яка пережила спробу перевороту за 5 років до цього.

"В той час ми розуміли, що необхідно забезпечити, щоб ці країни розуміли: вони є частиною нашої родини цінностей. І ми повинні зробити це ж саме зараз – з Україною, Молдовою і Західними Балканами", – зазначив глава МЗС Австрії.

"Але водночас ми повинні залишити в минулому бінарне мислення – коли ти або повністю держава-член, або взагалі не член. Я думаю, у нас є варіанти. Країни можуть бути членами без виконання кожної частини права ЄС" – додав він.

За його словами, це навіть не питання зміни правил, а політичної волі.

Шалленберг вважає, що нові держави-члени могли б мати статус спостерігачів у Раді ЄС, брати участь в обговореннях, але ухвалення рішень залишалося б за 27 державами-членами. Так само, за його словами, нові країни можна включити у низку європейських політик (як приклад він наводить Horizon Europe).

"Ми не можемо чекати, оскільки ми чекатимемо, ми можемо втрати цей регіон. Ми можемо втратити Україну, можемо втратити Західні Балкани", – вважає він.

Нагадаємо, єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї розповів про підготовку пропозицій щодо розширення ЄС, які планують представити у жовтні.

Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про те, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року, Варгеї зауважив, що це можливо, однак для реалізації цього плану потрібно "подвоїти зусилля".

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія не підтримала заклик Мішеля готуватись до розширення Європейського Союзу на конкретний рік.