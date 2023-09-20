Лидер республиканцев в Сенате поддержал просьбу Украины об увеличении помощи

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл поддержал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о выделении дополнительных средств Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей украинского лидера с сенаторами, сообщает CNN.

По его словам, всегда полезно напоминать, что значительная часть денег, выделенных Украине, тратится в США на восстановление их мощностей.

"Также важно помнить, что мы не потеряли ни одного американца. Люди в Украине, которые борются за свою независимость, противостоят одному из двух самых больших врагов, которые у нас есть – это РФ и Китай. Мне кажется, что мы должны помочь", – подчеркнул Макконнелл.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

Ранее Митч Макконнелл призвал своих однопартийцев не прекращать помощь Украине, несмотря на разногласия среди них.