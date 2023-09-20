Президент США Джо Байден в четверг, 21 сентября, должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, пишет "Европейская правда".

"Ожидается, что Джо Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг, во время визита (Владимира. – Ред.) Зеленского в Вашингтон", – написал журналист.

Источником информации, очевидно, стал собеседник в администрации президента США; об объявлении нового пакета помощи пишут другие СМИ, ссылаясь на такого собеседника.

‼️ Joe Biden is expected to announce a significant military aid package for Ukraine on Thursday, during Zelenskyy's visit to Washington, DC. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 20, 2023

Что именно будет входить в новый пакет помощи, не сообщается, но известно, что украинская сторона последние месяцы активно просит США предоставить дальнобойные ракетные системы ATACMS для поражения целей в российском тылу.

Напомним, Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.