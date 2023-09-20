В немецкой земле Бранденбург из школы уволили учительницу, которая, как выяснилось, перед тем работала ведущей правоэкстремистского YouTube-канала Compact TV под вымышленным именем и с париком, чтобы ее не узнали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на t-online.

В среду немецкая газета Tagesspiegel опубликовала расследование о 29-летней учительнице начальных классов в школе в районе Меркиш-Одерланд.

Журналисты выяснили, что Элиза В. (ее полное имя не называют) некоторое время регулярно появлялась в эфире Compact TV как репортер и рассказывала, например, о "еврейском заговоре" и деятельности масонов.

Хотя Элиза В. является блондинкой, в кадре она появлялась в темном парике и называла себя "Анна Шнайдер". В конце января она в последний раз появилась в эфире Compact TV, объявив, что переходит на "работу своей мечты".

КОЛАЖ: BILD

Но и после этого, утверждают авторы расследования, "Шнайдер" появлялась на мероприятиях правых экстремистов – и бывших коллег в Compact TV, и представителей ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Управление по вопросам защиты конституции Бранденбурга, которое является контрразведывательным органом, несколько месяцев назад сообщило местным властям, что YouTube-канал распространяет теории заговора и способствует свержению власти.

Но до расследования Tagesspiegel о работе учительницы начальных классов на Compact TV в ее школе или в местных властях, очевидно, не знали. После огласки Элизу В. отстранили от работы, сообщили t-online в местном управлении образования.

Напомним, в конце августа свою должность покинул член муниципального совета немецкого города Баден-Баден, который ранее нарисовал свастики на украинских авто.