Болгария подтвердила выдворение священника РПЦ и двух белорусов

Агентство национальной безопасности Болгарии (САНС) в четверг подтвердило заявления России о высылке из страны представителя Русской православной церкви и еще двух священников – граждан Беларуси.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Председатель САНС Пламен Тончев распорядился выдворить трех граждан РФ и Беларуси, аннулировать их право на проживание в Болгарии и запретить въезд в страну.

Ведомство не называет имени выдворенных людей, только их инициалы, но в российском посольстве ранее заявили, что речь идет о настоятеле подворья Русской православной церкви в Софии архимандрите Вассиане – фактическом представителе РПЦ в стране.

"Получены доказательства действий вышеупомянутых лиц, связанных с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов", – говорится в пресс-релизе САНС.

Российское диппредставительство ранее назвало выдворение архимандрита РПЦ "грубыми, вопиющими действиями", призванными "озлобить друг против друга русский и болгарский народы".

Напомним, Болгария весной 2022 года выслала всего более десятка работников посольства России, которые занимались шпионской деятельностью. В целом же европейские государства после полномасштабного вторжения РФ в Украину выслали сотни таких российских "дипломатов".