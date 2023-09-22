Президент Германии назвал "доисторическими" правила предоставления убежища в ЕС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к срочному движению в вопросе реформирования и стандартизации европейской политики предоставления убежища.

С соответствующим заявлением он выступил во время визита в Италию, которая сейчас страдает от наплыва мигрантов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Здесь должен быть прогресс, это даже не подлежит сомнению", – сказал Штайнмайер, добавив, что мир отошел от Дублинского регламента, который призван быстро определить государство-члена ЕС, ответственное за рассмотрение заявления о предоставлении убежища.

"Дублинские правила являются доисторическими. Это был другой мир, не было массовой миграции", – добавил немецкий президент.

Он также выразил надежду, что Германия и Италия снова встретятся для обсуждения миграционной политики в ближайшие месяцы.

Штайнмайер сделал эти комментарии после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой на Сицилии, где главы двух государств посетили центр для беженцев.

Ранее Штайнмайер заявлял, что Германия сталкивается с трудностями при приеме новых мигрантов.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о плане урегулирования миграционного кризиса.