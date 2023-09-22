Президент Німеччини назвав "доісторичними" правила надання притулку в ЄС

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до термінового руху в питанні реформування та стандартизації європейської політики надання притулку.

З відповідною заявою він виступив під час візиту до Італії, яка нараз потерпає від напливу мігрантів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Тут має бути прогрес, це навіть не підлягає сумніву", – сказав Штайнмаєр, додавши, що світ відійшов від Дублінського регламенту, який покликаний швидко визначити державу-члена ЄС, відповідальної за розгляд заяви про надання притулку.

"Дублінські правила є доісторичними. Це був інший світ, не було масової міграції", – додав німецький президент.

Він також висловив сподівання, що Німеччина та Італія знову зустрінуться для обговорення міграційної політики в найближчі місяці.

Штайнмаєр зробив ці коментарі після зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою на Сицилії, де глави двох держав відвідали центр для біженців.

Раніше Штайнмаєр заявляв, що Німеччина стикається з труднощами у прийнятті нових мігрантів.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.