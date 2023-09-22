Дуда говорит, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что больше не намерен баллотироваться ни на каких выборах.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Polsat, которое приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

У Дуды спросили, будет ли он более активно участвовать в избирательной кампании партии "Право и справедливость", которая сейчас идет в Польше.

"Я не участвую в выборах. Думаю, президентские выборы 2020 года были моими последними, в которых я участвовал. В Польше так сложилось, что президенты больше не баллотируются ни на какие посты. Думаю, так же будет и со мной", – отметил он.

Дуда также ранее заявлял, что слова премьер-министра государства Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.

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