Дуда каже, що більше не буде балотуватися на жодних виборах

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що більше не має наміру балотуватись на жодних виборах.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Polsat, яке наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

У Дуди спитали, чи буде він більш активно долучатися до виборчої кампанії партії "Право і справедливість", яка наразі триває в Польщі.

"Я не беру участі у виборах. Думаю, президентські вибори 2020 року були моїми останніми, в яких я брав участь. У Польщі так склалось, що президенти більше не балотуються на жодні пости. Думаю, так само буде і зі мною", – зазначив він.

Дуда також раніше заявляв, що слова прем'єр-міністра держави Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту.

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