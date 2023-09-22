15 стран НАТО отработали противодействие мелким беспилотникам

В Нидерландах завершились десятидневные учения НАТО, на которых отрабатывали противодействие мелким беспилотникам.

Об этом сообщили в пресс-службе Альянса, пишет "Европейская правда".

Учения продолжались с 12 по 22 сентября, в них приняли участие более 300 участников из 15 стран НАТО и трех партнерских государств.

Участниками были как военные, так и разработчики беспилотных аппаратов. Во время мероприятия тестировали разнообразные передовые технологии для обнаружения, идентификации и нейтрализации дронов. Всего проверили на практике около 70 систем и технологических решений, таких как датчики, эффекторы, глушилки.

"Целью было проверить, что эти передовые решения могут мгновенно включаться в работу и беспроблемно работать во взаимодействии между собой", – отмечают в коммюнике.

В НАТО решили провести такие учения, учитывая растущую роль небольших дронов, их большую доступность и потенциальные риски, которые они могут создавать.

Напомним, стало известно, что Украина получила 10 шведских танков Stridsvagn 122, укомплектованных украинскими экипажами, которые прошли обучение в Швеции.