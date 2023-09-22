15 країн НАТО відпрацювали протидію дрібним безпілотникам

У Нідерландах завершилися десятиденні навчання НАТО, на яких відпрацьовували протидію дрібним безпілотникам.

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу, пише "Європейська правда".

Навчання тривали з 12 по 22 вересня, у них взяли участь понад 300 учасників з 15 країн НАТО і трьох партнерських держав.

Учасниками були як військові, так і розробники безпілотних апаратів і суміжних технологій. Під час заходу тестували різноманітні передові технології для виявлення, ідентифікації та нейтралізації дронів. Всього перевірили на практиці близько 70 систем і технологічних рішень, як датчики, ефектори, глушилки.

"Метою було перевірити, що ці передові рішення можуть миттєво включатися в роботу і безпроблемно працювати у взаємодії між собою", – зазначають у комюніке.

У НАТО вирішили провести такі навчання з огляду на зростаючу роль невеликих дронів, їхню велику доступність та потенційні ризики, які вони можуть створювати.

Нагадаємо, стало відомо, що Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122, укомплектованих українськими екіпажами, які пройшли навчання у Швеції.