Кандидат в президенты Финляндии за использование замороженных активов РФ для восстановления Украины 

Директор Банка Финляндии Олли Рен в субботу официально стал кандидатом в президенты страны от партии "Центр" и сделал заявление об использовании замороженных активов РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Как и ожидалось, на партийном собрании "Центра" Рена избрали своим кандидатом в президенты. Ранее Рен уже собрал необходимые 20 тысяч подписей для официальной регистрации.

"Я до глубины души благодарен 20 тысячам финнов, которые поддержали мою кандидатуру", – заявил Рен в своей речи.

По его словам, на посту президента он сможет использовать свой опыт, ценности и методы работы.

В своей речи он напомнил, что внешняя политика входит в компетенцию президента. Рен коснулся и войны в Украине.

"Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины", – уверен кандидат от центристов.

Рен отметил, что среди его соперников в президентской гонке будут опытные кандидаты, что хорошо для избирателей.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится в январе 2024 года.

Бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сейчас является самым популярным кандидатом на пост президента страны.

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