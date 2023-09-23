Кандидат у президенти Фінляндії за використання заморожених активів РФ для відбудови України 

Директор Банку Фінляндії Оллі Рен у суботу офіційно став кандидатом у президенти країни від партії "Центр" та зробив заяву щодо використання заморожених активів РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

Як і очікувалося, на партійних зборах "Центру" Рена обрали своїм кандидатом у президенти. Раніше Рен уже зібрав необхідні 20 тисяч підписів для офіційної реєстрації.

"Я до глибини душі вдячний 20 тисячам фінів, які підтримали мою кандидатуру", – заявив Рен у своїй промові.

За його словами, на посаді президента він зможе використовувати свій досвід, цінності та методи роботи.

У своїй промові він нагадав, що зовнішня політика входить до компетенції президента. Рен торкнувся і війни в Україні.

"Заморожені валютні активи Росії слід використати для відновлення України", – упевнений кандидат від центристів.

Рен зазначив, що серед його суперників у президентських перегонах будуть досвідчені кандидати, що добре для виборців.

Перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться в січні 2024 року.

Колишній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто наразі є найпопулярнішим кандидатом на посаду президента країни.

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