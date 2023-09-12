Экс-глава МИД Финляндии лидирует среди кандидатов на пост президента

Бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сейчас является самым популярным кандидатом на пост президента страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle, это следует из опроса Uutissuomalaisen.

Почти четверть опрошенных (26%) готовы отдать свой голос за Хаависто на предстоящих выборах.

Пекка Хаавісто фото: Yle

Вторым по популярности кандидатом является бывший премьер-министр Александр Стубб с 18% поддержки.

Замыкает тройку директор Института международных отношений Мика Аалтола, который заявил о президентских амбициях в августе.

В опросе приняли участие около 1000 человек, он был проведен в конце августа – начале сентября.

Президентские выборы в Финляндии состоятся 28 января 2024 года, с возможным вторым туром 11 февраля.

Хаависто в июне объявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах в стране.

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистьо был переизбран на второй срок в январе 2019 года с более 62% голосов.

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