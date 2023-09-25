В Латвии за оправдание военных преступлений осудили администратора русскоязычной группы в Facebook

Рижский городской суд приговорил основателя и администратора русскоязычной группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрия Михайлова к двум месяцам лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Михайлов приговорен к 57 дням тюрьмы, но фактически он уже отбыл наказание, поскольку находился под арестом после своего задержания в период с 24 марта 2022 года по 19 мая 2022 года.

Подсудимый занимался публичным прославлением и оправданием преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также совершал действия, направленные на разжигание национальной ненависти, говорится в общедоступном приговоре суда.

22 марта 2023 года Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) возбудила дело в связи с записями в конкретной тематической группе, в которой СГБ также выявила деятельность, направленную на разжигание ненависти к латышам и украинцам.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного закона – о публичном оправдании и прославлении военных преступлений и преступлений против мира, а также о разжигании национальной и межнациональной вражды при использовании автоматизированной системы обработки данных.

Речь шла о тематической группе "Криминальная Латвия", у которой более 25 000 подписчиков, а ее контент общедоступен на Facebook.

22 марта 2022 года группа была закрыта.

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