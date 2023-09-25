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Спецслужби Латвії перевіряють можливий експорт мікросхем для військових заводів в РФ

Понеділок, 25 вересня 2023, 15:23

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії почала додаткову перевірку інформації, що з'явилася у ЗМІ, про те, що латвійські компанії постачають на російські військові заводи мікросхеми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначили у спецслужбі, дві пов'язані одна з одною компанії і раніше були відомі СДБ. Щодо них проводили перевірки, але служба не виявила порушень міжнародних санкцій з боку згаданих компаній.

Підприємство RD Alfa mikroelektronikas departaments заперечує інформацію про постачання мікросхем Росії. Менеджер з розвитку Лев Лапкіс повідомив, що договори з Росією були розірвані з початком війни, а до цього мікросхеми компанії не виробляли і не поставляли для військових цілей.

Підприємство Alfa RPAR також спростувало припущення про те, що воно продовжує постачати в Росію мікросхеми після початку війни в Україні.

ЗМІ раніше повідомили, що попри санкції і контроль над експортом, латвійські компанії продовжують експортувати в Росію мікросхеми на мільйони євро. Там ця продукція використовується у військовій промисловості.

Одним з основних імпортерів мікроелектроніки з Латвії є російська компанія "Леста-М". Серед її клієнтів – компанії військово-промислового комплексу, зокрема виробники ракет "Іскандер" і зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2Е".

Як повідомляли, з початку повномасштабної війни РФ проти України Служба державних доходів Латвії порушила понад 200 кримінальних справ за фактами порушення санкцій, але поки не змогла покарати жодного експортера.

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санкції Латвія Росія