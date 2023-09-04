Після запровадження санкцій різко зріс експорт Латвії до країн-партнерів РФ

Одночасно зі скороченням експорту санкційних товарів до Росії різко зросли обсяги латвійських постачань до країн, які торгують з РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

З початку війни Служба державних доходів Латвії порушила понад 200 кримінальних справ за фактами порушення санкцій, але поки не змогла покарати жодного експортера.

Щоб перешкодити розвитку технологій і військового потенціалу Росії, Європейський Союз заборонив експорт до Росії низки товарів, зокрема мікросхем або електронних інтегральних схем. Цей товар потрапляв до Росії через Латвію – 2021 року до Росії було експортовано товарів цієї групи на суму понад 6,5 млн євро.

Після введення санкцій цей обсяг впав до нуля, але водночас Латвія почала експортувати мікросхеми до Казахстану, який має з Росією спільний митний союз.

Порівняно з довоєнним періодом експорт схем до Казахстану 2022 року зріс зі 100 тис. євро до 3,6 млн євро.

Інший приклад – автомобілі та їхні запчастини. Знову ж таки, деякі товари заборонені до експорту в Росію. Експорт автомобілів і запчастин до них у Росію торік скоротився вдвічі.

Однак торік ушестеро збільшився експорт до Казахстану (з 1,8 млн євро до 11,1 млн євро), у 23 рази – до Вірменії (з 75 тис. євро до 1,7 млн євро) і у 133 рази – до Киргизстану (з 25 тис. євро до 3,3 млн євро), з якою Латвія досі мала незначний торговельний баланс. Експорт у цій категорії також збільшився в 9 разів до Туреччини (з 1,2 млн євро до 11 млн євро).

Аналогічна картина спостерігається практично у всіх категоріях експорту, де хоча б частина товарів потрапила під санкції: падіння експорту в Росію змінюється особливо різким зростанням експорту в одну з країн Євразійського економічного співробітництва, з якими в Росії полегшені митні процедури, – Казахстан, Киргизстан і Вірменію.

Особливо яскраво це проявляється в категорії "Механічне та електричне обладнання", де експорт у Росію торік впав на чверть, тоді як зростання в ці три країни становило від 5 до 12 разів. Цього року особливо активно продовжує зростати експорт до Киргизстану.

Обхід санкцій, зокрема вивезення заборонених товарів до Росії через треті країни, є кримінальним злочином. Сандра Каркліна-Адміне, заступниця директора Митного управління Служби державних доходів, повідомила, що відомство активно взаємодіє з митними органами країн Центральної Азії, щоб зрозуміти, що відбувається з товарами далі.

Як повідомлялося, РФ вийшла на перше місце за обсягом експорту Естонії поза межами Євросоюзу.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.