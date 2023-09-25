Как грузинская власть вплотную приближается к громкому конфликту с Западом

На прошлой неделе Грузия оказалась в шаге от попадания под полноценные западные санкции.

И хотя худшего сценария удалось избежать, доверия к властям Грузии это явно не добавило.

Тем временем власти Грузии готовятся к масштабным протестам в стране, которые могут разразиться, если Еврокомиссия в этом году откажет стране в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

О том, почему ближайшие месяцы в Грузии точно будут чрезвычайно горячими – в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Грузия входит в горячую осень: как отказ от санкций заставляет Тбилиси готовиться к протестам.

Новый громкий скандал в Грузии начался 14 сентября, когда стало известно, что под санкции США попал бывший генпрокурор страны Отар Парцхаладзе.

Парцхаладзе считают лицом, приближенным к основателю правящей партии "Грузинская мечта" и де-факто руководителю страны Бидзине Иванишвили. Из-за этого он уже попал под украинские санкции.

Впрочем, Соединенные Штаты высказали в адрес Парцхаладзе более весомые обвинения: "российского олигарха грузинского происхождения" обвиняют в том, что он работал на российскую ФСБ, влияя "на грузинское общество и политику в пользу России".

Санкции США предусматривают необходимость замораживания активов экс-генпрокурора Грузии, запрет на обслуживание в банках Грузии, а вместе с тем – лишение его грузинского гражданства (в стране запрещено двойное гражданство с РФ).

В Нацбанке Грузии решили отказать Соединенным Штатам. Там приняли решение, согласно которому для распространения международных санкций на граждан Грузии необходимо получение приговора грузинского суда, который подтвердит справедливость этих обвинений.

В знак протеста против этого решения в отставку подали несколько топ-менеджеров Нацбанка, включая двух заместителей его председателя.

Но самой главной сенсацией стало решение коммерческих банков, которые заявили, что будут соблюдать санкции США даже без приказа Нацбанка (это решение поддержали даже в банке, принадлежащем Бидзине Иванишвили).

Такое решение финучреждений, по сути, спасло Грузию от попадания под санкции.

В ответ грузинские власти начали реализовывать план B. Неожиданно служба государственной безопасности увидела основания для лишения Парцхаладзе грузинского гражданства (что формально должно было упростить наложение на него санкций).

Однако бывшему генпрокурору дали достаточно времени, чтобы он успел переоформить все свои активы в Грузии на сына.

Правда, и этот план не удалось реализовать до конца. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать бывшего генпрокурора грузинского гражданства, объяснив это необходимостью проверки информации о его работе на Россию.

И хотя грузинским властям удалось перебросить ответственность на президента, стратегически они допустили явное поражение. Тбилиси не просто дополнительно ухудшил отношения с Вашингтоном. "Грузинская мечта" одновременно показала свою готовность пренебрегать государственными интересами, если речь идет о ближайшем окружении Иванишвили.

Сложно представить, как будет действовать "Грузинская мечта", если в следующий пакет санкций попадет сам основатель партии власти.

Похоже, в Тбилиси начинают готовиться к такому сценарию.

А вместе с тем – к сценарию отказа Еврокомиссии в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

Соответствующее решение должно быть обнародовано до конца октября, и вероятность отказа представляется очень высокой.

В ответ Служба госбезопасности заявила о раскрытии плана свержения власти в стране с "украинским следом". По ее информации, "организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому Евромайдану 2014 года".

Так или иначе, официальный Тбилиси вплотную приближается к громкому конфликту с Западом, следствием которого может стать полный пересмотр отношений.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Грузия входит в горячую осень: как отказ от санкций заставляет Тбилиси готовиться к протестам.