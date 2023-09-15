Перед выборами в Словакии лидирует партия экс-премьера, который против поставок оружия Украине

Партия Smer-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступает против поддержки Украины оружием, лидирует в опросе общественного мнения накануне парламентских выборов, которые состоятся 30 сентября.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией AKO, их приводит словацкая газета SME, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, партия Smer-SD одержала бы победу на выборах с 19,4% голосов.

За ней следуют дружественная к Украине "Прогрессивная Словакия" (PS) с 18,2% голосов и партия "Голос" (Hlas-SD) с 15,1%.

Прогрессивная Словакия" обещает продолжить поддерживать Украину вместе с европейскими партнерами и партнерами по НАТО, если она получит власть на выборах.

В парламент также попали бы партия SaS (7,4%), коалиция OĽANO и друзья, "За народ" и Христианский союз (7%), "Словацкая национальная партия" (SNS) (6%) и Христианско-демократический союз (KDH) (6%). За ними следовали бы движение "Мы семья" (5,3%) и ультраправое движение "Республика" (5,2%).

Необходимые пять процентов не набрали бы партия ультраправого политика нацистского спасования Котлебы, ĽSNS только 0,6% поддержки.

Роберт Фицо, который имеет шанс стать следующим премьером Словакии, обещал немедленно прекратить все поставки военной помощи Украине, он выступает против стремления Украины вступить в НАТО и осуждал санкции ЕС против России.

Фицо занимал должность премьер-министра с 2012 по 2018 год. Он был отстранен от власти в результате антиправительственных протестов, которые вспыхнули после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты.

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