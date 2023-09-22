Самолеты F-16 от США прибыли в Румынию после инцидентов с падением дронов

Четыре истребителя F-16 ВВС США в пятницу, 22 сентября, прибыли на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства НАТО в Черноморском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Я приветствую развертывание Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Румынии", – сказал исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт.

По его словам, "это посылает четкий сигнал о том, что мы защитим каждого члена Альянса".

"Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну против Украины, мы стали свидетелями ряда ударов по украинской инфраструктуре очень близко к территории НАТО. Мы сохраняем бдительность и находимся в тесном контакте с членами Альянса в регионе", – добавил представитель НАТО.

Напомним, в Румынии зафиксировали несколько инцидентов с падением дронов во время российских атак по югу Украины.

Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.

В четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

США пообещали переместить в Румынию несколько боевых самолетов американских военно-воздушных сил для усиления миссий НАТО по охране воздушного пространства.