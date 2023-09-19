Украина готова изменить правила экспорта агропродукции в пять стран ЕС

Кабинет министров Украины во вторник одобрил новую процедуру экспорта определенных видов агропродукции в отдельные государства-члены ЕС.

Об этом во время онлайн-выступления на заседании аграрного комитета Европарламента заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, сообщает "Европейская правда".

По его словам, этой процедурой предусмотрено, что кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница, которые идут в режиме экспорта в пять государств ЕС, должны получить лицензию Минэкономики по согласованию с Минагрополитики.

"Мы верим, что такая схема работы удовлетворит все стороны. И даже те три страны, которые сейчас выступают против украинского аграрного экспорта, также присоединятся к этому плану. Поскольку у всех нас одна цель – победа в этой страшной войне. А для этого должно быть взаимопонимание и взаимоподдержка между нами", – сказал Сольский.

Министр рассказал, что Украина наработала и представила в Европейскую комиссию план действий по контролю за экспортом. Это предложение "должно разрядить ситуацию", считает он.

"Мы согласовываем с Еврокомиссией и со странами импортерами необходимый перечень и объем аграрной продукции из четырех культур, они в свою очередь определяют готовы ли принимать эти культуры, когда и в каких объемах. Только после этого мы выдаем разрешения нашим предприятиям на экспорт той или иной продукции. То есть Украина контролирует свой экспорт и согласовывает его с принимающими странами", – подчеркнул Сольский.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина накануне официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

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