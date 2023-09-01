Ультраправые в Австрии попали в скандал с видео, которое прославляет нацистское прошлое

Австрийская партия свободы (FPO), которая находится в топе социологических опросов, подверглась критике из-за ролика молодежного крыла партии, в котором прославляет фашистских мыслителей и содержит ссылки на нацистское прошлое страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

В двухминутном видео, выложенном на официальном YouTube-канале Австрийской партии свободы, европейских политиков обвиняют в "массовой миграции, левачестве, "радужном" терроре и исламизации".

FPO подается как "последний шанс" Австрии "противостоять либеральной индоктринации", что иллюстрируется видеорядом из шеренг солдат и людей в традиционных альпийских костюмах. Также показываются лидеры нацистского и фашистского движений – французский коллаборационист Пьер Дрие-ла-Рошель, японский националист Юкио Мисима и португальский диктатор Антонио Салазар.

В ролике также показывается, как члены молодежного крыла FPO участвуют в факельных шествиях и стоят под балконом дома в Вене, где Адольф Гитлер произнес свою знаковую речь после аннексии Австрии нацистской Германией в 1938 году.

Ролик раскритиковали представители всех мейнстримных партий Австрии. К примеру, лидер "Зеленых" Сигрид Маурер заявила, что видео содержит нацистские оскорбления и называет журналистов "врагами государства". А канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что видео "имеет целью напугать и играет с образами, которые мы знаем из прошлого".

В то же время лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль отверг критику, назвав ее "псевдофурором" и заявив, что молодежное крыло FPO – это молодежь "с позитивным подходом к своей родине и природе".

По данным австрийских СМИ, видео было направлено для проверки контрразведке Австрии. В комментарии AFP ведомство лишь сказало, что "отслеживает различных лиц и группы, которые могут быть причастны к экстремистской и антиконституционной деятельности".

Австрийская партия свободы несколько раз входила в состав коалиционных правительств, последнее из которых развалилось из-за скандала в 2019 году после публикации видео, на котором ее тогдашний лидер просил денег у "племянницы" российского олигарха в обмен на государственные контракты.

Согласно последним опросам, поддержка FPO выросла до около 30% против 16% в 2019 году на фоне недовольства инфляцией, миграцией и войной в Украине. Она уже входит в состав коалиций, которые управляют тремя австрийскими провинциями.