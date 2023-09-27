В Нидерландах выросло количество трудоустроенных украинских беженцев

Количество работающих украинских беженцев в Нидерландах выросло по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Центральное статистическое бюро Нидерландов, передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В частности, возросло количество украинских женщин, имеющих работу в Нидерландах.

В конце 2022 года около 44 процентов украинок были трудоустроены. Через полгода их было больше половины. Среди мужчин также наблюдается рост, хотя и не такой значительный, как среди женщин. 41 процент мужчин сейчас имеют работу.

Половина украинцев работает в сфере услуг, что включает в себя агентства по трудоустройству. Кроме того, многие украинцы работают в сфере торговли, транспорта и общественного питания.

Также значительная часть беженцев сменила работу в течение года: около 39 процентов.

Украинцы, которые оказались в Нидерландах после российского вторжения, могут сразу приступить к работе. Это ставит их в исключительное положение, поскольку другие беженцы из-за пределов Европейского Союза не могут этого сделать.

В начале сентября сообщалось, что нидерландские муниципалитеты организуют сотни дополнительных мест для приема беженцев из Украины в ближайшие недели.

Перед этим сообщалось, что украинцы, которые спасались от российского вторжения, стали основной причиной увеличения количества иммигрантов в Нидерланды почти на 60% в 2022 году.