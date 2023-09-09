У Нідерландах облаштують сотні нових місць для прийому українських біженців

Нідерландські муніципалітети організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України в найближчі тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Це рішення було ухвалено за підсумками консультацій між Державним секретарем Міністерства юстиції та безпеки Еріком Ван дер Бургом та Радою безпеки країни.

У 25 регіонах попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом – до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, щоб це сталося.

За словами Ван дер Бурга, центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті переповнені. Він додав, необхідно негайно облаштувати ще 500 місць для прийому біженців.

Очікується, що ще тисячу додаткових місць мають організувати у Нідерландах до 1 жовтня цього року.

У Нідерландах зареєстровано 98 тисяч українських біженців. Пункти прийому біженців зараз мають 81 тисячу ліжок, з яких 80 тисяч використовуються.

Раніше консультативна рада з питань міграції (ARM) Нідерландів у своєму звіті вимагала від уряду зробити більш ясними майбутні перспективи українських біженців, які перебувають в країні.

Перед цим повідомлялося, що українці, які рятувалися від російського вторгнення, стали основною причиною збільшення кількості іммігрантів до Нідерландів майже на 60% у 2022 році.

За даними розвідки Британії, через вторгнення РФ чверть українців стали вимушеними переселенцями.