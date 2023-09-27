У Нідерландах зросла кількість працевлаштованих українських біженців

Кількість працюючих українських біженців у Нідерландах зросла порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Центральне статистичне бюро Нідерландів, передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Зокрема, зросла кількість українських жінок, що мають роботу у Нідерландах.

Наприкінці 2022 року близько 44 відсотків українок були працевлаштовані. Через пів року їх було більш ніж половина. Серед чоловіків також спостерігається зростання, хоча й не таке значне, як серед жінок. 41 відсоток чоловіків зараз мають роботу.

Половина українців працює у сфері послуг, що включає агентства з працевлаштування. Крім того, багато українців працюють у сфері торгівлі, транспорту та громадського харчування.

Також значна частина біженців змінила роботу протягом року: близько 39 відсотків.

Українці, які опинилися в Нідерландах після російського вторгнення, можуть одразу приступити до роботи. Це ставить їх у виняткове становище, оскільки інші біженці з-поза меж Європейського Союзу не можуть цього зробити.

На початку вересня повідомлялося, що нідерландські муніципалітети організують сотні додаткових місць для прийому біженців з України в найближчі тижні.

Перед цим повідомлялося, що українці, які рятувалися від російського вторгнення, стали основною причиною збільшення кількості іммігрантів до Нідерландів майже на 60% у 2022 році.