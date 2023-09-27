В МИД указали на место России, которая хочет вернуться в Совет ООН по правам человека

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в среду прокомментировал намерения России вернуться в состав Совета ООН по правам человека, откуда ее прогнали в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.

Свой комментарий Николенко опубликовал в Facebook, пишет "Европейская правда".

По словам представителя МИД, продвижением своей кандидатуры в Совет ООН по правам человека Россия пытается доказать, что "может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".

"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления", – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

"Место российских военных преступников на скамьях трибунала, а не в Совете ООН по правам человека", – добавил он.

Накануне стало известно, что РФ распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать ее избрание в состав Совета по правам человека.

На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет соревноваться с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, 7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. После этого решения РФ сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета.