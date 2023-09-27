Госдеп прокомментировал стремление РФ вернуться в Совет ООН по правам человека

Государственный департамент США высказался относительно стремления России вернуть себе членство в Совете ООН по правам человека, прося поддержки среди членов организации.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге говорил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Он напомнил, что госсекретарь заявил, что США видят, как РФ совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине, поэтому должна понести ответственность за них.

"Безусловно, я считаю, что представительство в органе, который занимается правами человека, не соответствует их действиям в Украине", – подчеркнул Миллер.

Ранее сообщалось, что РФ распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать ее избрание в состав Совета по правам человека, откуда ее выгнали в апреле 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину.

7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. При этом Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.

Это был максимальный уровень наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако вследствие этого РФ была лишена всех процедурных прав, которые имеют члены Совета. Впрочем, впоследствии Россия сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.