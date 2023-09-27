Чехия утилизировала треть из 35 млн доз COVID-вакцин из-за низкого спроса

Власти Чехии были вынуждены утилизировать более 12 миллионов доз вакцин против коронавирусной болезни стоимостью 4,7 миллиарда чешских крон (193,2 миллиона евро) из-за истечения срока годности.

Об этом на запрос газеты Seznam Zprávy ответили в чешском Министерстве здравоохранения, сообщает "Европейская правда".

За период с января 2021 года по июнь 2023-го Чехия получила 35 миллионов доз вакцин против COVID-19, из которых пришлось утилизировать около трети.

Кроме того, Прага передала третьим странам 3,5 миллиона доз вакцин на сумму 883 миллиона чешских крон.

Контракты на поставку вакцин от имени стран-членов ЕС заключала Европейская комиссия. Всего было законтрактовано до 4,2 миллиарда доз, причем во время чешского председательства в Совете ЕС сроки выполнения заказов продлили до 2026 года, а объем поставок несколько уменьшили.

Ситуация в Чехии подобна и другим членам Евросоюза, где так же наблюдается снижение интереса к вакцинации против коронавируса.

Ранее в этом году об утилизации миллиона доз вакцин против COVID объявляли и другие европейские государства, например Болгария и Швейцария. При этом на фоне спада заболеваемости коронавирусом они пересмотрели контракты на поставку вакцин.