Германия может утилизировать до 200 миллионов доз неиспользованных COVID-вакцин

Министерство здравоохранения страны подтвердило утилизацию 83 миллионов доз вакцин против коронавируса на общую сумму 1,6 миллиарда евро – подобная судьба может постигнуть еще 120 миллионов доз, находящихся на складах.

Об этом говорится в ответе Минздрава Германии на запрос Politico, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным ведомства, Германия утилизировала 54 миллиона доз вакцины против COVID-19 до конца 2022 года и еще 29 миллионов – в первом квартале 2023 года. Но реальные данные могут быть больше, потому что немецкий Минздрав не предоставил информации о втором квартале 2023 года.

Кроме того, федеральные земли и медицинские учреждения не обязаны отчитываться об утилизации вакцин, а значит, их общий объем "не может быть оценен количественно".

Как отмечает Politico, на складах в Германии остаются еще 120 миллионов доз вакцин от коронавируса, при этом количество людей, получающих прививки, резко сократилось: за неделю до 5 июня в Германии ввели лишь 268 доз вакцины.

Хотя уровень COVID-вакцинации, вероятно, возрастет осенью, это вряд ли уменьшит количество неиспользованных 120 миллионов вакцин. В 83-миллионной Германии за все время пандемии было сделано лишь 192 миллиона прививок.

По подсчетам Politico, общая стоимость неиспользованных вакцин в Германии может составлять примерно 4 миллиарда евро.

Ранее в этом году об утилизации миллиона доз вакцин против COVID объявляли и другие европейские государства, например Болгария и Швейцария. При этом на фоне спада заболеваемости коронавирусом они пересмотрели контракты на поставку вакцин.