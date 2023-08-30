ЕС после вторжения РФ в Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%

Несмотря на резкое сокращение импорта российских трубопроводного газа и нефти, государства Европейского Союза с февраля 2022 года увеличили почти вдвое закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, свидетельствует исследование антикоррупционной группы Global Witness.

По данным Global Witness, страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.

"Покупка российского газа имеет такое же влияние, как и покупка российской нефти. И то, и другое финансирует войну в Украине, а каждое евро означает большее кровопролитие. Пока европейские страны осуждают войну, они кладут деньги в карманы Путина", – прокомментировал аналитик Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

Исследование показало, что страны-члены ЕС приобрели более половины российского сжиженного природного газа на рынке за первые семь месяцев 2023 года. Крупнейшими покупателями после Китая оказались Испания и Бельгия.

Источники в правительствах обеих стран сообщили The Guardian, что рекордные закупки связаны с наличием у них значительного количества СПГ-терминалов, а не их собственными потребностями.

Собеседник в Испании, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, также считает, что закупки российского СПГ не прекратятся, пока государства ЕС не достигнут соответствующего согласия, а его пока нет.

Поставки трубопроводного газа в Европу из России упали до исторического минимума после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Но зато выросли поставки СПГ со всего мира, в том числе и из России, которые не подпадают ни под какие санкции со стороны ЕС.

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