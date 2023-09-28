Польский министр раскритиковал торгпреда Украины: Его слова вредят украинцам

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что слова заместителя министра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки вредят как украинцам в Польше, так и украинским аграриям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Накануне Качка рассказал, при каких условиях Киев готов отозвать инициированную в ВТО процедуру по решению зернового спора.

В четверг Роберт Телус, ссылаясь на эти его заявления, оценил, что Тарас Качка якобы в очередной раз пытается обмануть Польшу. "Это человек, заявления которого свидетельствуют о том, что он очень не любит Польшу, потому что если сравнивает Польшу с Россией – это больно", – добавил он.

"Если Польша гарантирует... Что вы имеете в виду под "если"? Это то, что я также могу сказать в стиле Качки, хотя я не говорю это так, что если Украина не отзовет (свою жалобу в ВТО. – Ред), мы не сядем за стол переговоров. Вы видите, что это политическая слабость этого человека, ведь мы должны говорить о будущем и пытаться найти решение", – сказал он.

Отвечая на вопрос, следует ли, по его мнению, учитывая предыдущие заявления Качки, их следует не воспринимать серьезно, министр сельского хозяйства сказал, что он "перестает воспринимать их серьезно".

"Слишком много было тех слов, которые были негативными, от которых он потом отступил. Я не воспринимаю их серьезно, но считаю, что они вредят. На самом деле они не вредят политикам – потому что мы политики и знаем, что есть определенные игры, назовем это так – но они вредят обществу, потому что, в конце концов, польское общество все более и более прохладно смотрит на помощь Украине", – оценил Телус.

Телус подчеркнул, что, по его мнению, слова Качки вредят не только украинцам, проживающим в Польше, но и "настоящим украинским фермерам, а не олигархам, потому что он этими заявлениями служит только олигархам".

В среду глава польского аграрного ведомства пообщался в режиме онлайн с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. Телус сообщил, что разговор касался вопроса транспортировки и продажи зерна, а также новых процедур, которые предлагает Украина, когда речь идет об импорте сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз или за пределы ЕС.

Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров, но в целом положительно оценивает их.

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