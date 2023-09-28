В Конгрессе США состоялось первое слушание по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеет Республиканская партия, в четверг провела первые слушания в рамках расследования дела об импичменте президента Джо Байдена.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Республиканцы, которые возглавляют расследование, во время слушаний заявили, что Джо Байден солгал о зарубежных деловых связях членов семьи – прежде всего сына Хантера – и не принял меры, чтобы разграничить их со своими официальными обязанностями на посту вице-президента США с 2009 по 2017 год.

На слушания для дачи показаний вызвали эксперта по вопросам судебной бухгалтерии, бывшего чиновника Министерства юстиции США и двух профессоров права.

Республиканцы утверждают, что получили банковские переводы от граждан Китая, присланные Хантеру, которые якобы были осуществлены на домашний адрес Джо Байдена в штате Делавэр – и непонятно, получал ли он лично эти деньги.

В целом за предыдущие месяцы расследования в Палате представителей США так и не нашли доказательств неправомерных действий Байдена. Впрочем, в будущем республиканцы хотят получить доступ к личным и банковским данным Хантера Байдена и брата президента Джеймса.

Напомним, Палата представителей Конгресса США решила начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена 12 сентября. Расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.

По словам самого Байдена, республиканцы пытаются начать процедуру импичмента, поскольку стремятся устроить шатдаун – временное приостановление работы правительства США.

Подробнее об этом читайте в статье "ЕвроПравды": Второй "украинский" импичмент: что стоит за обвинениями в адрес Джо Байдена.