Байден отреагировал на попытки республиканцев запустить процедуру импичмента

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти о намерении начать официальное расследование по импичменту.

Соответствующее заявление Байден сделал на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в штате Вирджиния, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам американского президента, республиканцы пытаются начать процедуру импичмента, поскольку стремятся устроить шатдаун – временную приостановку работы правительства США.

"Я не знаю точно, почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент. Сейчас я могу сказать, они хотят объявить мне импичмент, потому что они остановить работу правительства", – отметил Байден.

Он добавил, что не сосредоточен на расследовании по импичменту.

"Я просыпаюсь каждый день, и это не шутка, я не сосредоточен на импичменте. У меня есть работа, которую я должен выполнять", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США начнет официальное расследование относительно импичмента президента Джо Байдена.

По словам спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

Подробнее об этом читайте в статье "ЕвроПравды": Второй "украинский" импичмент: что стоит за обвинениями в адрес Джо Байдена