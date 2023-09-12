В Палате представителей начнут процедуру импичмента Байдена

Палата представителей Конгресса США начнет официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, сообщает BBC.

По его словам, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.

Маккарти сказал, что существуют "серьезные и достоверные" обвинения относительно поведения президента.

"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", – добавил он.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в Палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, после этого может состояться рассмотрение в Сенате.

Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как получили контроль над Палатой представителей в январе. Слушания не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.

Ранее сообщалось, что сыну президента США Джо Байдена Хантеру до конца сентября планируют объявить новые обвинения.

Белый дом создал оперативный штаб из двух десятков юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью для реагирования на вероятный запрос республиканцев по импичменту президента Джо Байдена.