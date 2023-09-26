В Швеции произошли два взрыва - возможно, связанные с конфликтом между бандами

Шведская полиция изучает обстоятельства двух взрывов в жилых районах городов Хассельби и Линчепинг, которые произошли в течение суток на фоне роста случаев насилия между преступными бандами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Взрывы прогремели в Хассельби, что в пригороде Стокгольма, поздно вечером в понедельник, а утром во вторник произошел взрыв в Линчепинге, что примерно в 175 километрах к юго-западу от шведской столицы.

Последствия взрыва в жилом квартале Линчепинга ФОТО: АР

В результате взрыва в Хассельби трех человек доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Взрыв в Линчепинге сорвал фасад с трехэтажного здания, его обломки разбросало по парковочной зоне неподалеку, а людей из пострадавшего района эвакуировали.

По данным шведских СМИ, оба взрыва были связаны с враждой между двумя бандами: одна во главе со шведско-турецким гражданином, живущим в Турции, воюет с другой – которую возглавляет его бывший приспешник – из-за наркотиков и оружия.

По данным полиции Швеции, никто не был немедленно арестован. Шведский министр юстиции Гуннар Штрьоммер заявил, что правоохранители расследуют оба инцидента, чтобы разработать меры реагирования "в кратко- и долгосрочной перспективе".

Конфликты между преступными группировками становятся все большей проблемой в Швеции. Банды часто устраивают стрельбу из огнестрельного оружия и подрывы бомб на дорогах, пытаясь поквитаться с конкурентами.

По состоянию на 15 сентября, по данным шведской полиции, с начала года в стране произошло 124 взрыва. Это лишь ненамного меньше рекорда 2019 года, когда за все время зафиксировали 133 взрыва.

Бывший премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не смогла интегрировать огромное количество иммигрантов, которых она приняла за последние два десятилетия, что привело к параллельным обществам и бандитскому насилию.