Польша отрицает нарушение воздушного пространства Беларуси

Оперативное командование Войска Польского официально опровергло заявление Минска о якобы нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении оперативное командование польских вооруженных сил указывает, что информация Беларуси о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности, что подтверждают данные диспетчерских и радиолокационных станций.

"Любая информация, предоставленная СМИ, каждый раз тщательно анализируется и подробно расследуется. Однако к информации, которую предоставляют СМИ белорусского режима, всегда нужно подходить с осторожностью и взвешенностью, поскольку она неоднократно была элементом провокации и дезинформировала общественность", – добавили там.

Министерство обороны Беларуси в четверг вечером заявило, что польский вертолет якобы дважды "углублялся" в белорусское воздушное пространство.

Напомним, что в начале сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

В Варшаве тогда заявили, что проверят эти утверждения, но воспринимают их скептически.